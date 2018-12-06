США провели внеплановый полет над Украиной

Самолеты США выполнили полет над территорией Украины в рамках договора по открытому небу. Об этом говорится в распространенном 6 декабря заявлении Пентагона.

В релизе отмечается, что выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить намерение США помогать Украине и европейским странам.

Пентагон также назвал инцидент в Керченском проливе неспровоцированным нападением со стороны России на украинские корабли. США утверждают, что стремятся к улучшению отношений с Москвой, но в это же время объясняют их невозможность якобы дестабилизирующими и провокационными действиями страны, направленными против Киева.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».