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США провели внеплановый полет над Украиной

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Фото: commons.wikimedia.org/Tim Felce
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Самолеты США выполнили полет над территорией Украины в рамках договора по открытому небу. Об этом говорится в распространенном 6 декабря заявлении Пентагона.

В релизе отмечается, что выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить намерение США помогать Украине и европейским странам.

Пентагон также назвал инцидент в Керченском проливе неспровоцированным нападением со стороны России на украинские корабли. США утверждают, что стремятся к улучшению отношений с Москвой, но в это же время объясняют их невозможность якобы дестабилизирующими и провокационными действиями страны, направленными против Киева.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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