В среду глава Минобороны Сергей Шойгу, находясь в Кронштадте, представил следующие цифры. За пять лет военное ведомство инвестировало в экономику Санкт-Петербурга более триллиона рублей. Из них 970 млрд — в предприятия промышленности и около 70 млрд в инфраструктуру. То есть в среднем Северная столица получала по линии военных более 200 млрд рублей ежегодно. Это огромные средства. Для сравнения, доход города за прошлый год составил немногим более 500 млрд рублей.

Помимо прямых инвестиций немалую роль в развитии Петербурга играет само по себе наличие на его территории многочисленных военных учреждений, учебных заведений, органов военного управления. В северной столице находится штаб Западного военного округа и Главный штаб Военно-морского флота. Минобороны поддерживает свою инфраструктуру, и это дает работу строителям, хозяйственным службам, другим предприятием.

Содержание и реставрация зданий, многие из которых представляют историческую ценность, — немалый вклад в сохранение облика города. За последние шесть лет в Петербурге было построено и реконструировано более 90 зданий и сооружений. Проведена реставрация корпусов Военно-медицинской академии, здания Фундаментальной библиотеки, Нахимовского военно-морского училища. Реконструированы бывшее кадетское артиллерийское (ныне суворовское) училище, Военная академия связи, Военная академия материально-технического обеспечения, Военно-космическая академия, Военный институт физкультуры, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и связи, Центральная военно-морская библиотека и особняк военного министра. А в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц Минобороны, который в ведомстве называют продолжателем традиций Смольного института благородных девиц.

Инвестиции по линии военных очень важны для многих городов. Особенно для тех, в которых расположены предприятия оборонно-промышленного комплекса, воинские части и объекты военной инфраструктуры. И речь идет не только о столицах и крупных промышленных центрах Поволжья и Урала, но и о небольших городах.

Помимо прямых инвестиций городские бюджеты получают от военных и другие средства: налоги на недвижимость, на доходы военных предприятий, отчисления с доходов военнослужащих и гражданского персонала. Кроме того, вокруг воинских частей и военных учреждений, как правило, открываются магазины, предприятия сферы обслуживания. То есть создается еще больше рабочих мест.

Важно отметить, что финансовые вливания в городскую экономику из военного бюджета — не благотворительность. Минобороны решает свои задачи и развивает учреждения и инфраструктуру, исходя из военной необходимости. Западный военный округ, штаб и учреждения которого дислоцируются в Санкт-Петербурге, прикрывает важнейшее стратегическое направление. Кроме того, Петербург уже более трехсот лет остается одной из главных кузниц военных кадров. Неслучайно именно в Кронштадте, будет создан кластер Военно-морского флота, где учебная, научная и прикладная деятельность будет сосредоточена в одном месте. От того, насколько благоустроена инфраструктура в учебных заведениях и научных центрах, напрямую зависит уровень знаний и мотивированность будущих командиров.

Для отдаленных от столиц городов влияние армии ощущается еще больше. Я неоднократно был в Смоленске, где расположена академия войсковой ПВО им. маршала Василевского. Это серьезный научный центр, где собрано много высококвалифицированных кадров. И помимо конкретной пользы в виде финансовых поступлений в областной бюджет присутствие в городе академии оказывает и культурное влияние. Подрастающая молодежь видит курсантов, офицеров. У многих возникает желание стать военными, и они стараются лучше учиться для достижения этой цели.

Таких городов много. Можно вспомнить Рязань, известную своим высшим военным воздушно-десантным командным училищем. В феврале следующего года в Казани будут отмечать столетие высшего танкового командного училища, в настоящее время — единственного танкового училища в стране. Это бриллиант в системе учебных заведений Казани и вообще Татарстана, гордость жителей города.

Расширение «военного присутствия» в гарнизонах и в целом укрепление Вооруженных сил становится всё более мощным подспорьем для многих регионов. В советское время на плакатах писали «Народ и армия едины». Сейчас этот лозунг постепенно становится реальностью.

При этом такая, казалось бы, бесспорно позитивная тенденция, к сожалению, имеет обратную сторону. Некоторые руководители начинают воспринимать финансовые поступления от Минобороны как нечто само собой разумеющееся, а главное — вечное. И если для крупнейших промышленных и научных центров это естественно, то мэрам небольших городов стоит помнить: воинские части создаются и размещаются там, где это считает нужным Генштаб исходя из обстановки. А она имеет свойство меняться. И администрации следует просчитывать перспективы развития экономики в случае, если N-ский полк и связанные с ним доходы покинут уездный город N.

Автор — военный эксперт, полковник запаса

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции