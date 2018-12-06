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Названы имена голосовавших против разрыва договора о дружбе с Россией депутатов

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Фото: ТАСС/Денис Вышинский
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Депутаты Верховной рады решили не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года. За разрыв соглашения проголосовали 277 парламентариев, еще 20 выступили против.

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Их имена в четверг, 6 декабря, назвал украинский портал «Страна».

Отмечается, что среди внефракционных депутатов против проголосовали Юрий Бойко, Юрий Иоффе и Яков Безбах. Кроме того, расторгать соглашение не захотели 17 членов «Оппозиционного блока». В их числе оказались Алексей Бeлый, Юрий Ворoпаев, Владимир Гуcак, Дмитрий Колесников, Сергей Ларин, Артур Мартовицкий, Константин Павлов, Игорь Шуpма, Татьяна Бахтеева, Александр Вилкул, Андрей Гальченко, Александр Долженков, Сергей Матвиенкoв, Юрий Мирошниченко, Вадим Новинский, Сергей Сажкo и Дмитрий Шпенов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее прокомментировал «Известиям» разрыв договора. По его словам, цель нынешнего президента Украины Петра Порошенко — целенаправленно разрывать отношения с Москвой.

«Он провоцирует Россию на какие-то неадекватные шаги для того, чтобы попытаться все-таки оказать влияние на предстоящие президентские выборы на Украине», — заявил сенатор.

В сентябре текущего года Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не продлевать соглашение. В Кремле отметили, что действия Киева только ухудшат и так находящиеся в глубоком кризисе отношения. В Москве подчеркнули, что украинские власти поступили неразумно, решившись на этот шаг.

Отношения между странами ухудшились после госпереворота на Украине, последовавшего за ним вооруженного конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 году.

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