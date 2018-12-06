Прямой эфир

Подозреваемый в краже у ветерана 2 млн рублей мужчина арестован

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Санкт-Петербурге санкционировал арест мужчины, подозреваемого в мошенничестве на сумму около 2 млн рублей отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, под стражу заключен 28-летний ранее судимый житель поселка Кудрово Ленинградской области.

Ранее 6 декабря сообщалось, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»)».

Информация об инциденте появилась в СМИ в начале декабря. Мошенники, которых, по, первоначальным данным, было несколько, пришли к ветерану и его супруге под видом представителей страховой компании. Они предложили пенсионерам купить медицинскую технику, затем забрали у них сбережения под предлогом обмена купюр старого образца на новые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция задержала обокравшего ветерана ВОВ мошенника
Полиция Петербурга проверит сообщения СМИ об обманувших ветерана ВОВ мошенниках

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017