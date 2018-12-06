Подозреваемый в краже у ветерана 2 млн рублей мужчина арестован

Суд в Санкт-Петербурге санкционировал арест мужчины, подозреваемого в мошенничестве на сумму около 2 млн рублей отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, под стражу заключен 28-летний ранее судимый житель поселка Кудрово Ленинградской области.

Ранее 6 декабря сообщалось, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»)».

Информация об инциденте появилась в СМИ в начале декабря. Мошенники, которых, по, первоначальным данным, было несколько, пришли к ветерану и его супруге под видом представителей страховой компании. Они предложили пенсионерам купить медицинскую технику, затем забрали у них сбережения под предлогом обмена купюр старого образца на новые.