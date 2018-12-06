Дрожжевой завод построили китайцы в Липецкой области

Китайский дрожжевой завод Angel Yeast в Липецкой области торжественно откроют 16 января. Об этом LipetskMedia рассказал специалист по связям с общественностью компании Иван Гольц, заметив, что дата «может быть скорректирована».

В настоящее время проводятся пусконаладочные мероприятия. Компания трудоустроила 540 рабочих и специалистов, некоторые из них прошли обучение в Китае.

Завод Angel Yeast – крупнейший резидент ОЭЗ «Данков». Он будет производить 20 тыс. т сухих дрожжей ежегодно. Китайцы намерены построить второй очереди предприятия.

Строительство завода лимонной кислоты в Чаплыгинском районе Липецкой области отложили в седьмой раз. Стоимость проекта оценивалась в 7 млрд рублей. Перенос сроков на неопределенное время связан с привлечением к проекту нового инвестора.