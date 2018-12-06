Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

Американский эсминец McCampbell находился в 100 км от российских территориальных вод в Японском море и пытался уйти от российского сопровождения, сообщил в четверг, 6 декабря, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В настоящее время, экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод РФ в центральной части Японского моря», — цитирует представителя российского военного ведомства «Газета.Ру».

По данным Минобороны, во время приближения эсминца McCampbell 5 декабря к территориальным водам России, его сопровождала российская морская авиация и противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота РФ.

Комментируя инцидент, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что действия США носят провокационный характер, хотя американский эсминец не заходил в территориальные воды России.

В свою очередь представитель ВМС США Рейчел Макмарр заявила, что действия американских военных были направлены на то, чтобы ответить Москве на ее «чрезмерные морские претензии».