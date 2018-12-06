В Лос-Анджелесе назвали номинанток на премию «Золотой глобус»

В ходе официальной церемонии в Лос-Анджелесе организаторы премии «Золотой глобус», ежегодно присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы, объявили имена актрис, номинированных в категории «Лучшая женская роль в драме». Об этом 6 декабря сообщает «РИА Новости».

Среди претенденток на престижную награду оказались американская певица и актриса Леди Гага, лауреат двух «Золотых глобусов» актриса Гленн Клоуз, героиня фильмов «Шпион» и «Девичник в Вегасе» Мелисса Маккартни , а также лауреат премии «Оскар» Николь Кидман и звезда фильма «Исчезнувшая» Розамунд Пайк.

Помимо этого, в категории «Лучшая актриса в комедии/мюзикле» представлены Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»), Оливия Колман («Фаворитка»), 15-летняя Элси Фишер («Восьмой класс»), Шарлиз Терон («Талли») и Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»).

Имена победителей «Золотого глобуса» объявят 6 января на 76-й церемонии вручения награды, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

28 ноября сообщалось, что в США Национальный совет кинокритиков назвал фильм «Зеленая книга», снятый американским режиссером Питером Фаррелли, лучшей кинокартиной года. А лучшим режиссером года стал Брэдли Купер с фильмом «Звезда родилась».