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Жильцы дома в Амурской области жалуются на плесень после ремонта

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В редакцию asn24.ru обратились жильцы дома № 38 на Никольском шоссе в Белогорске. Управляющая компания сделала ремонт в подъездах, заменила старые деревянные окна на пластиковые.

После этого появились проблемы: промерзание новых стеклопакетов, конденсат в виде огромных луж на всех этажах, плесень от постоянной сырости, мошка на лестнице и в квартирах, неприятный запах. Свои претензии собственники квартир высказывали старшей дома и мастеру участка, однако ничего не изменилось. 

Сейчас жильцы собирают подписи для составления письменной претензии в управляющую компанию. Как заявил директор УК ПЖТ-2 Александр Башун, о проблеме на Никольском шоссе ему неизвестно.

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