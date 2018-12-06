Жильцы дома в Амурской области жалуются на плесень после ремонта

В редакцию asn24.ru обратились жильцы дома № 38 на Никольском шоссе в Белогорске. Управляющая компания сделала ремонт в подъездах, заменила старые деревянные окна на пластиковые.

После этого появились проблемы: промерзание новых стеклопакетов, конденсат в виде огромных луж на всех этажах, плесень от постоянной сырости, мошка на лестнице и в квартирах, неприятный запах. Свои претензии собственники квартир высказывали старшей дома и мастеру участка, однако ничего не изменилось.

Сейчас жильцы собирают подписи для составления письменной претензии в управляющую компанию. Как заявил директор УК ПЖТ-2 Александр Башун, о проблеме на Никольском шоссе ему неизвестно.