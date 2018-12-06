Ляшко смутило предложение обменять себя на задержанных украинских моряков
Лидера Радикальной партии Олега Ляшко смутило предложение журналиста обменять себя на моряков, которые были задержаны российскими пограничниками после незаконного пересечения границы России в Керченском проливе, как это ранее, 6 декабря, сделал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Журналисты «Федерального агентства новостей» решили связаться с Ляшко и расспросить его об инциденте. Как только он понял, что разговаривает с российскими журналистами, то заявил, что будет общаться только после выполнения ряда условий.
«Для вас будет минутка после того, как вы освободите наших моряков и всех политзаключенных. И когда освободите Донбасс и Крым, то найду для вас и минутку, и час», — ответил он репортерам.
Однако журналисты успели задать ему вопрос, готов ли он, как и Воронченко, обменять себя на задержанных моряков. В ответ на это Ляшко смутился, выдержал недолгую паузу и положил трубку.
25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к России высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Украина не признает итогов референдума и по-прежнему считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В Кремле не раз опровергали утверждения Киева о якобы присутствии российских войск в Донбассе и подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.