«Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила «Центр безопасности», воспользовавшись которым пользователи узнают, как себя вести, если они столкнулись с оскорблениями, фейковой информацией или угрозами. Соцсеть уделила отдельное внимание вопросам безопасности детей.

Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила 6 декабря, что только с начала 2018 года было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, где такие материалы распространялись.

В блоке «Социальная ответственность» можно ознакомиться с тем, как команда «ВКонтакте» и ее пользователи формируют позитивное пространство в социальной сети.

Знание способов безопасного пользования Сетью в современном мире не менее важно, чем знание правил дорожного движения. Дети должны знать, что надо с большой осторожностью общаться с незнакомцами, нельзя обижать других детей и что во «ВКонтакте» есть настройки, позволяющие делиться контентом только с теми, с кем нужно.

В середине ноября «ВКонтакте» запустила возможность выгрузки персональных данных для российских пользователей.