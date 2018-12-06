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Инкассаторская машина улетела в кювет под Великим Новгородом

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Под Великим Новгородом в районе поселка Любытино автомобиль инкассаторов попал в крупное ДТП. Ford Tranzit слетел в кювет и перевернулся.

Водитель машины госпитализирован. Обстоятельства случившегося выясняются, но, по предварительным данным, водитель не справился с управлением в сложных метеоусловиях, сообщает «Новгород.ру».

Ранее сообщалось о том, что на Пролетарском проспекте в Москве снегоуборщик столкнулся с рейсовым автобусом. Три пассажира автобуса получили легкие травмы.

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