Инкассаторская машина улетела в кювет под Великим Новгородом

Под Великим Новгородом в районе поселка Любытино автомобиль инкассаторов попал в крупное ДТП. Ford Tranzit слетел в кювет и перевернулся.

Водитель машины госпитализирован. Обстоятельства случившегося выясняются, но, по предварительным данным, водитель не справился с управлением в сложных метеоусловиях, сообщает «Новгород.ру».

Ранее сообщалось о том, что на Пролетарском проспекте в Москве снегоуборщик столкнулся с рейсовым автобусом. Три пассажира автобуса получили легкие травмы.