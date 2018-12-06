Россияне рассказали о своем отношении к Швеции

Больше половины россиян (58%) положительно относятся к Швеции. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного «Левада-центром» осенью 2018 года.

Как информирует пресс-служба посольства Швеции в РФ, наиболее позитивно к скандинавской стране относятся москвичи (75%), молодежь в возрасте 18–24 лет (71%) и люди с высшим образованием (64%).

При этом число граждан, которые отрицательно относятся к Швеции, составляет лишь 5%. Еще более трети пока не сформировали свою позицию по отношению к этой стране.

Кроме того, 65% опрошенных оценили отношения России и Швеции как добрососедские, дружественные или нормальные. 18% респондентов полагают, что шведам нравятся русские, однако обратного мнения придерживаются 28%. Вместе с тем 26% участников исследования считают, что русским нравятся шведы, а 11% ответили, что не нравятся.

Чаще всего респонденты описывали Швецию как высокоразвитую, демократичную, современную и благополучную страну с высоким уровнем жизни. Так, по мнению опрошенных, эту страну отличают высокие жизненные стандарты, свобода, забота об окружающей среде, креативность, современность и инновационность. Кроме того, россияне также отметили высокое качество шведской продукции.

В ноябре эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» сообщили, что рейтинг самых пьющих европейских стран возглавила Эстония.