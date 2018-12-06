Аналог Хогвартса создали в одном из лицеев Красноярска

Школа из книг про Гарри Поттера появилась в красноярском лицее № 6 «Перспектива». Аналогами факультетов Хогвартса стали профильные инженерно-технологический, физико-математический и социально-экономический классы, дети носят соответствующую форму.

Ребята из инженерно-технологического профиля сделали своим символом волка, в их форме присутствуют синие оттенки, а девизом класса стал Gloria victoribus, что в переводе с латыни означает «Слава победителям». Социально-экономический класс взял за основу красный цвет, на их значке изображена лиса, в качестве девиза выбрана крылатая латинская фраза Sapere aude («Дерзай знать»). Ученики участвуют в ежегодном соревновании, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Гарри Поттер» — серия из семи романов, написанных английской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Основной сюжет посвящен противостоянию Гарри и темного волшебника по имени лорд Волан-де-Морт, в чьи цели входит обретение бессмертия и порабощение магического мира. Начиная с публикации первого романа «Гарри Поттер и философский камень» 26 июня 1997 года, книги серии обрели огромную популярность, признание критиков и коммерческий успех во всем мире.