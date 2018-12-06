Пострадавшим на производстве брянцам подарили автомобили
Пятеро пострадавших на производстве жителей Брянской области стали обладателями автомобилей Lada Granta. Ключи от машин им вручили управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Андрей Карпов и вице-губернатор Николай Щеглов.
Как поясняет интернет-издание «Брянские новости», тем, кто получил инвалидность на производстве, отделение Фонда соцстраха дарит автомобили с 2000 года. Все они переоборудованы для ручного управления.
В 2018 году жители области получили 14 таких машин общей стоимостью более 6,5 млн рублей.
По словам вице-губернатора, новые автомобили помогут пострадавшим свободно передвигаться и жить «активной и полнокровной жизнью».
Ранее сообщалось о том, что в России разрабатывают инвалидную коляску с возможностью вертикализации — перехода в положение стоя.