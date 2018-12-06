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Пострадавшим на производстве брянцам подарили автомобили

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Пятеро пострадавших на производстве жителей Брянской области стали обладателями автомобилей Lada Granta. Ключи от машин им вручили управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Андрей Карпов и вице-губернатор Николай Щеглов.

Как поясняет интернет-издание «Брянские новости», тем, кто получил инвалидность на производстве, отделение Фонда соцстраха дарит автомобили с 2000 года. Все они переоборудованы для ручного управления.

В 2018 году жители области получили 14 таких машин общей стоимостью более 6,5 млн рублей.

По словам вице-губернатора, новые автомобили помогут пострадавшим свободно передвигаться и жить «активной и полнокровной жизнью».

Ранее сообщалось о том, что в России разрабатывают инвалидную коляску с возможностью вертикализации — перехода в положение стоя.

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