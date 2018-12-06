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Жительницу Волгоградской области осудили за убийство трехлетнего сына

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard
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Фроловский городской суд признал виновной 33-летнюю местную жительницу в убийстве трехлетнего сына и приговорил ее к восьми годам лишения свободы, сообщила прокуратура Волгоградской области в четверг, 6 декабря.

Согласно материалам уголовного дела, 24 мая 2018 года женщина избила тапком ребенка, в результате чего мальчик получил закрытую травму живота, впоследствии осложнившейся перитонитом и интоксикацией организма. Ребенок скончался через четыре дня. Подсудимая полностью признала свою вину. 

«С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил женщину к восьми годам лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.

5 декабря стало известно, что следователи подозревают 15-летнего подростка из Конаковского района Тверской области в убийстве своих приемных матери и бабушки, которые взяли его на воспитание в двухлетнем возрасте.

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