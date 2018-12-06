Галерея Айвазовского в Феодосии получит 100 млн на реставрацию

На реставрацию галереи художника Ивана Айвазовского в крымской Феодосии будет выделено 100 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Всего в галерее находится 12 тыс. единиц хранения, в том числе более 400 живописных и графических работ художника. Крымскую коллекцию маринистической живописи считают одной из крупнейших в Европе. По оценкам, озвученным министром культуры Крыма Ариной Новосельской, общий объем финансирования работ по подготовке и утверждению проектной документации может достигнуть 200 млн рублей и до 500 млн рублей потребуется ежегодно для модернизации галереи.

«Будет создан попечительский совет, вместе с министром культуры России Владимиром Мединским будем сопредседателями. В галерее хранится национальное достояние. Коллективу галереи слова благодарности за то, что сохранили в сложное время все картины и полотна нашего земляка», — цитирует ИА «Крыминформ» главу Крыма Сергея Аксенова.