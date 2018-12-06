Роспотребнадзор проверил больницу Саратова после жалобы на еду с червями

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по Саратовской области провели проверку пищеблока Детской инфекционной больницы №5 в областном центре после жалобы на червей, которые попадаются в еде медучреждения.

Согласно сообщению на сайте ведомства в четверг, 6 декабря, нарушений в работе пищеблока не выявлено.

Специальная комиссия провела проверку медучреждения и установила, что посторонние примеси и черви в продуктах отсутствуют. Документы на продукты представлены в полном объеме, продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено.

«В ходе опроса пациентов больницы жалоб на питание не поступало», — подчеркнули в областном Роспотребнадзоре.

Ранее в одной из соцсетей житель Саратова рассказал, что его ребенок находится в больнице, где «еду все время подают с червями», и опубликовал фото, на котором рядом с тарелкой лежит что-то, напоминающее червя.

5 декабря специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области выявили массовые нарушения при обеспечении питанием подопечных некоторых социальных учреждений региона. Сотрудники ведомства проверили 30 объектов общественного питания в домах-интернатах для престарелых людей и инвалидов, социально-реабилитационных центрах и больницах.