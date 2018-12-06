Прямой эфир

Роспотребнадзор проверил больницу Саратова после жалобы на еду с червями

0
Фото: vk.com/Вадим Павлов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по Саратовской области провели проверку пищеблока Детской инфекционной больницы №5 в областном центре после жалобы на червей, которые попадаются в еде медучреждения.

Согласно сообщению на сайте ведомства в четверг, 6 декабря, нарушений в работе пищеблока не выявлено.

Специальная комиссия провела проверку медучреждения и установила, что посторонние примеси и черви в продуктах отсутствуют. Документы на продукты представлены в полном объеме, продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено.

«В ходе опроса пациентов больницы жалоб на питание не поступало», — подчеркнули в областном Роспотребнадзоре.

Ранее в одной из соцсетей житель Саратова рассказал, что его ребенок находится в больнице, где «еду все время подают с червями», и опубликовал фото, на котором рядом с тарелкой лежит что-то, напоминающее червя.

5 декабря специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области выявили массовые нарушения при обеспечении питанием подопечных некоторых социальных учреждений региона. Сотрудники ведомства проверили 30 объектов общественного питания в домах-интернатах для престарелых людей и инвалидов, социально-реабилитационных центрах и больницах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В детском саду Мурманска ввели карантин из-за кишечной инфекции
Восемь детей заболели сальмонеллезом в частном детсаду в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017