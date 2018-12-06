Жителю Уссурийска грозит тюрьма за обман при получении кредита

Безработный житель Уссурийска обманул сотрудников банка при оформлении кредита на покупку бытовой техники. Теперь его обвиняют в мошенничестве, расследуется уголовное дело.

Как выяснили сотрудники прокуратуры Приморского края, фигурант решил приобрести товар стоимостью более 90 тыс. рублей, передает ИА UssurMedia. При получении кредита мужчина указал заведомо ложные сведения о месте работы и источнике дохода. Денежные средства впоследствии он не выплачивал.

Напомним, Уголовный кодекс РФ в 2012 году был дополнен новой статьей, предусматривающей наказание за хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных или недостоверных сведений. В частности, обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двух лет.