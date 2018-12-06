Прямой эфир

Жителю Уссурийска грозит тюрьма за обман при получении кредита

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Безработный житель Уссурийска обманул сотрудников банка при оформлении кредита на покупку бытовой техники. Теперь его обвиняют в мошенничестве, расследуется уголовное дело. 

Как выяснили сотрудники прокуратуры Приморского края, фигурант решил приобрести товар стоимостью более 90 тыс. рублей, передает ИА UssurMedia. При получении кредита мужчина указал заведомо ложные сведения о месте работы и источнике дохода. Денежные средства впоследствии он не выплачивал.

Напомним, Уголовный кодекс РФ в 2012 году был дополнен новой статьей, предусматривающей наказание за хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных или недостоверных сведений. В частности, обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иркутянка ради встречи с актером перевела мошенникам 1 млн рублей
Банковский грим: ЦБ закрыл 326 сайтов лжекредиторов
Ущерб от мошеннических действий киберпреступников оценивается примерно в 250 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017