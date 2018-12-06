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Филиппины депортируют в США развращавшего детей священника

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Фото: Global Look Press/Pascal Deloche
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Власти Филиппин намерены депортировать 77-летнего католического священника из Соединенных Штатов, которого 5 декабря задержали по обвинению в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает филиппинское информационное агентство PNA.

Отмечается, что священника Кеннета Хэндрикса, прослужившего 37 лет в епархии города Навал в провинции Билиран, полицейские и сотрудники миграционной службы задержали накануне после того, как суд штата Огайо в США выдал ордер на его арест в связи с «незаконными действиями сексуального характера на территории иностранного государства». Отмечается, что за время службы на Филиппинах Хэндрикс предположительно сексуально домогался к 50 мальчикам в возрасте от 12 лет, пишет сайт kp.ru.

В миграционной службе сообщили, что Хэндрикса выдворят в США, поскольку он скрывается от правосудия и ставит под угрозу общественную безопасность и порядок. В настоящее время священника доставили в управление миграционной службы, однако точная дата депортации пока не известна. Посольство США работает над процессом аннулирования паспорта Хэндрикса для упрощения процедуры депортации.

В августе сообщалось, что бывшего охранника нацистского концлагеря депортировали из США в Германию.

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