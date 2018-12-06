Реконструкция центральных тепловых пунктов проведена в Воронеже

Новое оборудование установили в центральных тепловых пунктах Воронежа. Модернизация позволит экономить энергию и повысить надежность теплопунктов.

На проведение работ компания «Квадра» потратила 19,5 млн рублей. В 10 пунктах были установлены датчики температуры и давления, первичные преобразователи, экономичные электродвигатели, а также насосы, которые потребляют меньше мощности. Реконструкция проводится в союзе с управляющими компаниями, пишет ИА «Абирег».

Все реконструированные теплопункты были подключены к автоматизированной системе диспетчерского управления. На это было затрачено почти 4 млн рублей. Информация о каждом пункте выводится на отдельный сервер, и диспетчеры видят каждый параметр, в том числе расход воды и температуру. При отключении насоса срабатывает сигнализация, которая оповещает об аварии.