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Реконструкция центральных тепловых пунктов проведена в Воронеже

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Новое оборудование установили в центральных тепловых пунктах Воронежа. Модернизация позволит экономить энергию и повысить надежность теплопунктов.

На проведение работ компания «Квадра» потратила 19,5 млн рублей. В 10 пунктах были установлены датчики температуры и давления, первичные преобразователи, экономичные электродвигатели, а также насосы, которые потребляют меньше мощности. Реконструкция проводится в союзе с управляющими компаниями, пишет ИА «Абирег».

Все реконструированные теплопункты были подключены к автоматизированной системе диспетчерского управления. На это было затрачено почти 4 млн рублей. Информация о каждом пункте выводится на отдельный сервер, и диспетчеры видят каждый параметр, в том числе расход воды и температуру. При отключении насоса срабатывает сигнализация, которая оповещает об аварии.

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