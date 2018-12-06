Власти Москвы призвали горожанок планировать беременность

Власти Москвы призвали жительниц города планировать беременность и заранее проходить соответствующие обследования. Такую просьбу высказал главный акушер-гинеколог столицы Антон Оленев на пресс-конференции в рамках XVII ассамблеи «Здоровье Москвы».

«Лишь 6–7% женщин перед наступлением беременности обращаются к акушеру-гинекологу для прохождения необходимого обследования. Для этого созданы все условия в Москве, но зачастую обращаются уже с наступившей беременностью», — приводит его слова «РИА Новости».

Как пояснил специалист, система пренатального скрининга в столице включает в себя трехразовое проведение УЗИ в разные триместры, а также предупреждение и профилактику тяжелых осложнений беременности.

Он также посетовал, что лишь половина москвичек фертильного возраста, которых порядка 3 млн, регулярно посещает гинеколога и прикреплены к женской консультации.

Ранее в октябре сообщалось, что власти России обеспокоены тем, что россиянки откладывают рождение первого ребенка. В связи с этим для достижения «позитивных демографических трендов» правительство РФ планирует реализовать комплекс мер, чтобы побудить женщин рожать раньше.

Как писали «Известия», естественная убыль населения в первой половине 2018 года составила 164,1 тыс. человек. Это наибольший показатель в нынешнем десятилетии.