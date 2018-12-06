Прямой эфир

Власти Москвы призвали горожанок планировать беременность

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы призвали жительниц города планировать беременность и заранее проходить соответствующие обследования. Такую просьбу высказал главный акушер-гинеколог столицы Антон Оленев на пресс-конференции в рамках XVII ассамблеи «Здоровье Москвы».

Демографический взрыв: в Сибири и на Кавказе станут больше рожать
Минтруд ожидает наиболее высоких коэффициентов рождаемости в отдаленных регионах страны

«Лишь 6–7% женщин перед наступлением беременности обращаются к акушеру-гинекологу для прохождения необходимого обследования. Для этого созданы все условия в Москве, но зачастую обращаются уже с наступившей беременностью», — приводит его слова «РИА Новости»

Как пояснил специалист, система пренатального скрининга в столице включает в себя трехразовое проведение УЗИ в разные триместры, а также предупреждение и профилактику тяжелых осложнений беременности.

Он также посетовал, что лишь половина москвичек фертильного возраста, которых порядка 3 млн, регулярно посещает гинеколога и прикреплены к женской консультации.

Ранее в октябре сообщалось, что власти России обеспокоены тем, что россиянки откладывают рождение первого ребенка. В связи с этим для достижения «позитивных демографических трендов» правительство РФ планирует реализовать комплекс мер, чтобы побудить женщин рожать раньше

Как писали «Известия», естественная убыль населения в первой половине 2018 года составила 164,1 тыс. человек. Это наибольший показатель в нынешнем десятилетии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Регина Тодоренко впервые стала мамой
Лиза Боярская родила второго сына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017