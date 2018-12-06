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В Румынии мужчина взорвал квартиру ради убийства жены

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Reinhard Rohner
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Житель Румынии заложил в своей квартире взрывное устройство, чтобы убить жену. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инспектора полиции румынского уезда Бистрица-Нэсэуд.

Инцидент произошел вечером 5 декабря в городе Бистрица. 50-летний военный выпрыгнул с четвертого этажа своей квартиры до того, как прогремел взрыв. В результате падения он получил серьезные травмы и был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него переломы ребер и костей тазовой области, повреждение поджелудочной железы. Мужчина впал в кому и вскоре скончался.

По данным следствия, мужчина рассчитывал, что взрывное устройство сработает во время прихода его жены. Оно взорвалось, когда женщина входила в квартиру вместе со спасателями. Один из них пострадал вместе с ней. Пожарного госпитализировали в отделение нейрохирургии с переломом черепа и контузией. Осколками стекол была ранена беременная журналистка, находившаяся во дворе дома, ее также доставили в больницу, пишет сайт kp.ru. Супруга военного и спасатели отделались незначительными ранениями и сильным испугом.

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