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Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением десятилетия

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе пресс-конференции по итогам года, что решение о проведении в стране пенсионной реформы было очень тяжелым для власти. По его словам, это был единственный способ улучшить условия жизни пенсионеров, сообщает агентство РБК 6 декабря.

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Медведев также подчеркнул, что идея повышения возраста выхода на пенсию не нравилась и президенту России Владимиру Путину, который понимал, что это не прибавит популярности правительству. 

«Но здесь нельзя мыслить категориями нравится — не нравится, потому что так мы можем пойти в очень плохом направлении. Если мы будем в экономике делать только все, что нам нравится, то, скорее всего, превратимся в отсталую и очень слабую страну», — прокомментировал премьер-министр.

Он добавил, что пенсионная реформа была принята «на длительную перспективу» и в ближайшее время пересматриваться не будет.

В начала октября Путин подписал указ о внесении изменений в пенсионное законодательство страны и утвердил проведение пенсионной реформы. Она подразумевает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 60 лет. На два года раньше выйти на пенсию смогут те граждане, у которых большой страховой стаж (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно). Эти меры позволят ежегодно увеличивать размер пенсий на 1 тыс. рублей.

В августе Путин выступил перед россиянами и объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства. Глава государства отметил важность облегчения переходного периода для тех, кто первыми столкнется с новыми правилами. Также он призвал обеспечить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и сохранить льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста. Теперь они будут доступны гражданам по достижении определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. 

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