Названы лучшие сериалы 2018 года
Американский институт киноискусства (American Film Institute) составил список 10 лучших сериалов 2018 года. Решение жюри премии приводится на сайте AFI.
Эксперты отметили сериалы «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Церемония награждения победителей состоится 4 января 2019 года, пишет «Газета.ру».
Ранее в декабре специалисты AFI составили список лучших фильмов уходящего года. В него вошли ленты Брэдли Купера «Звезда родилась», Райана Куглера «Черная Пантера», Джона Красински «Тихое место», Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» и др.
Собственный список лучших фильмов, а также книг, приложений и игр 2018 года привела компания Google, основываясь на предпочтениях пользователей магазина приложений Google Play.