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Названы лучшие сериалы 2018 года

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Фото: Amazon Studios
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Американский институт киноискусства (American Film Institute) составил список 10 лучших сериалов 2018 года. Решение жюри премии приводится на сайте AFI.

Эксперты отметили сериалы «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Церемония награждения победителей состоится 4 января 2019 года, пишет «Газета.ру».

Ранее в декабре специалисты AFI составили список лучших фильмов уходящего года. В него вошли ленты Брэдли Купера «Звезда родилась», Райана Куглера «Черная Пантера», Джона Красински «Тихое место», Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» и др.

Собственный список лучших фильмов, а также книг, приложений и игр 2018 года привела компания Google, основываясь на предпочтениях пользователей магазина приложений Google Play.

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