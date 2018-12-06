Lada Granta стала лидером российского рынка в ноябре

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в ноябре этого года.

Согласно официальным данным АЕБ, за последний месяц осени 2018 года отечественный автомобильный рынок подрос на 10,1% по сравнению с ноябрем прошлого года: реализовано 167 494 автомобилей. Суммарные продажи за 11 месяцев 2018 года составили 1 625 351 автомобиль.

«В ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост. Как говорилось об этом ранее, мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС», — заявил Председатель Комитета автопроизводителей АЕ Йорг Шрайбер.

Самой популярной маркой у нас по-прежнему остается Lada: 33 663 проданных за ноябрь автомобилей и рост продаж на 15%. На втором месте — Kia с результатом 21 011 реализованный автомобиль. При этом рост продаж составил 30%. Замыкает тройку Hyundai с результатом 15 882 проданных автомобиля, что на 4% больше по сравнению с результатами продаж прошлого года.

Наибольший подъем наблюдается у китайских производителей. Компания Zotye смогла продать 388 автомобилей, что на 333% больше прошлогоднего результата, а HTM — 15 машин (+275%). Аутсайдерами в ноябре стали Smart (18 реализованных авто, −84%) и Changan (30 машин, −74%).

Что касается моделей, то самой продаваемой по итогам ноября вновь стала новая Lada Granta: реализация составила 13 324 автомобиля (+78,3%). Успеху модели сопутствует не только тот факт, что это самый дешевый в линейке «АвтоВАЗ» автомобиль, но и то, что завод прекратил выпуск Lada Kalina, фактически заменив ее «Грантой».

Второе место по продажам в России занимает Lada Vesta с показателем 9906 машин (+22,8%). Третье место у Kia Rio — 8356 автомобилей (+4%). В список десяти самых популярных моделей ноября вошли также Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Lada Largus, Renault Duster и Renault Sandero.

Отметим, что все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.

В ноябре специалисты издания «CarsWeek.ru» составили рейтинг самых бюджетных иномарок на российском рынке на ноябрь 2018 года. Самая бюджетная иномарка обойдется покупателю в 459,9 тыс. рублей. За эти деньги автолюбитель может позволить себе китайский Brilliance H230 с атмосферным мотором объемом 1,5 л с мощностью до 105 лошадиных сил.