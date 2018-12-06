Машина скорой помощи провалилась в ледяную лужу в Брянске

В Бежицком районе Брянска машина скорой помощи провалилась в глубокую лужу, затянутую льдом. Автомобиль экстренных служб не смог выбраться оттуда самостоятельно, его вызволил большой трактор.

Видео инцидента появилось в сообществе «Типичный Брянск». По словам очевидцев, это произошло в частном секторе на улице Медведева. В этом районе сейчас проходят работы по прокладке канализационного коллектора. Не исключено, что по этой причине в участке дороги образовался «водоем», сообщает NASHBRYANSK.RU.

Помогал «скорой» трактор, который, предположительно, принадлежит компании-подрядчику по прокладке коллектора. Для извлечения микроавтобуса из лужи применили буксирный трос. Пока не сообщается, спешила ли скорая помощь на вызов.

Ранее сообщалось о том, что в Брянске ушел под землю кроссовер. Обошлось без пострадавших, но автомобиль пришлось вытаскивать с помощью пожарных и спецтехники.