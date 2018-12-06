Больше половины жителей Ульяновской области сделали прививки от гриппа

Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о завершении вакцинации против гриппа. Прививки поставили 608 тыс. человек, что составляет 54,3% населения региона.

Вакцинацию прошли порядка 158 тыс. детей и 450 тыс. взрослых, в том числе 3,9 тыс. беременных женщин. 7,9 тыс. ульяновцев сделали прививки за счет работодателей. Об этом сообщает 1ul.ru.

Всего за неделю было зафиксировано более 7,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ. На прошлой неделе у одного жителя Ульяновска выявили факт заболевания гриппом A/H3N2.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области в шести школах объявили карантин. Полностью отменены занятия в дух школах Становлянского района, а также в двух малокомплектных школах Измалковского и Лебедянского районов. Кроме того, остановлены занятия в двух классах Грязинского района.