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МЧС предупредило о сильной гололедице в Тверской области

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Сильная гололедица ожидается в Тверской области. Сотрудники МЧС рекомендуют водителям соблюдать осторожность.

По данным синоптиков, гололедица образуется на дорогах региона 7 декабря. Предупреждение о сложных дорожных условиях распространило МЧС. Сотрудники ведомства рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию от других участников дорожного движения и в целом сохранять бдительность. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось, что специалисты Центра организации дорожного движения прогнозируют сильные пробки в Москве с середины декабря. Пик новогодних пробок придется на 24–28 декабря, с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдет на спад.

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