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Снежный буран ожидается в Магаданской области

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Экстренное предупреждение объявлено в Магаданской области на 7 декабря. В Сусуманском, Ягоднинском, Тенькинском, Хасынском городских округах (ГО) ожидается ветер 12–17 м/с с метелью, в Магадане и местами в Ольском ГО ночью 19–24 м/с, днем —16–21 м/с с метелью.

На востоке Ольского скорость ветра достигнет 32 м/с, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Пожарно-спасательного центра Колымы. Сохраняется вероятность ЧП до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском, Сусуманском, Ягоднинском, Хасынском, Тенькинском округах.

В конце ноября режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске из-за ураганного ветра. В городе была включена система оповещения с использованием сирен. Также комиссия по ЧС приняла решение об отмене занятий в школах.

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