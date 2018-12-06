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Госкорпорацию развития создадут в Ульяновской области

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В Ульяновской области появится государственная корпорация развития региона. О решении создать единый институт развития экономики области заявил ее глава Сергей Морозов, выступая на форуме «Деловой климат в России».

Как уточняет 1ul.ru, корпорация должна объединить кадровые, финансовые и инфраструктурные инструменты поддержки и развития бизнеса. С помощью нее, как уверен губернатор, наладятся разноуровневые связи между предпринимателями, а бизнес выйдет на внешние рынки. Кроме того, по словам Морозова, в Ульяновской области может быть создан «Торговый союз УО». Эта организация должна помочь в регулировании сферы торговли.

Также на форуме представители правительства Ульяновской области подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ). Оно поможет в реализации программ по поддержке местных производителей и повысит инвестиционную привлекательность региона.

Ранее губернатор Ульяновской области поручил создать по всему региону отделения для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В них будут работать логопеды, психологи и специалисты по лечебной физкультуре.

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