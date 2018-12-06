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Дело в отношении забросавшего часовню камнями вандала завели в Петрозаводске

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В Петрозаводсвке возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя одного из районов Республики Карелия. Мужчина забросал камнями здание Ильинского храмового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка полиции.

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря. По версии следствия, мужчина разбил камнями три окна в часовне, а также повредил таблички с именами жертвователей. Его удалось задержать сотрудникам частного охранного предприятия.

В пресс-службе Петрозаводской и Карельской епархии уточнили, что были сломаны перила и разбиты две доски с именами жертвователей и строителей Ильинского храмового комплекса. Об этом пишет ИА FlashNord.

Выяснилось, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Расследование дела продолжается.

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