Дело в отношении забросавшего часовню камнями вандала завели в Петрозаводске

В Петрозаводсвке возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя одного из районов Республики Карелия. Мужчина забросал камнями здание Ильинского храмового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка полиции.

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря. По версии следствия, мужчина разбил камнями три окна в часовне, а также повредил таблички с именами жертвователей. Его удалось задержать сотрудникам частного охранного предприятия.

В пресс-службе Петрозаводской и Карельской епархии уточнили, что были сломаны перила и разбиты две доски с именами жертвователей и строителей Ильинского храмового комплекса. Об этом пишет ИА FlashNord.

Выяснилось, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Расследование дела продолжается.