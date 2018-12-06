Прямой эфир

Самарский суд отказался возвращать имя Ленина библиотеке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Самарской области не стал отменять решение нижестоящей инстанции о том, чтобы не возвращать имя Владимира Ленина в название областной универсальной научной библиотеки. На этом настаивали активисты.

Жители города в начале 2015 года обнаружили исчезновение имени Ленина в названии библиотеки, когда в Самаре готовились к 200-летию со дня рождения Константина Грота. Благодаря этому губернатору в городе в середине XIX века появилась первая публичная библиотека. В связи с этим возникла идея присвоить имя Грота научной библиотеке. Однако против этого выступила часть жителей, уверенных, что учреждение до сих пор носит имя Ленина.

В ходе последующих разбирательств стало известно, что оно исчезло еще в 1993 году. Активисты протянули с обращением в судебные инстанции, из-за чего районный суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что срок исковой давности был пропущен. Теперь с этим аргументом согласился и областной суд, сообщает НИА «Самара».

Ранее сообщалось, что в Самаре могут отменить плату за проезд в общественном транспорте наличными деньгами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017