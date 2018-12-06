Самарский суд отказался возвращать имя Ленина библиотеке

Суд Самарской области не стал отменять решение нижестоящей инстанции о том, чтобы не возвращать имя Владимира Ленина в название областной универсальной научной библиотеки. На этом настаивали активисты.

Жители города в начале 2015 года обнаружили исчезновение имени Ленина в названии библиотеки, когда в Самаре готовились к 200-летию со дня рождения Константина Грота. Благодаря этому губернатору в городе в середине XIX века появилась первая публичная библиотека. В связи с этим возникла идея присвоить имя Грота научной библиотеке. Однако против этого выступила часть жителей, уверенных, что учреждение до сих пор носит имя Ленина.

В ходе последующих разбирательств стало известно, что оно исчезло еще в 1993 году. Активисты протянули с обращением в судебные инстанции, из-за чего районный суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что срок исковой давности был пропущен. Теперь с этим аргументом согласился и областной суд, сообщает НИА «Самара».

Ранее сообщалось, что в Самаре могут отменить плату за проезд в общественном транспорте наличными деньгами.