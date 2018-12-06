Олененка нашли на территории школы в Калининграде
Жители Калининграда обнаружили на территории школы детеныша оленя, сообщили в единой диспетчерской службе города.
«Поступил сигнал, что олененок лежит у забора на территории школы на улице Карамзина», — цитирует сообщение «РИА Новости».
В диспетчерской службе отметили, что у животного предположительно сломана нога. Городские спасатели передали олененка в ветеринарную клинику.
При этом специалисты не смогли объяснить, как животное оказалось на территории школы, которая располагается в достаточно оживленном месте в городе.
Ранее в декабре сообщалось, что в Башкирии спасли провалившегося в полынью лосенка. Предположительно животное убегало от волков.