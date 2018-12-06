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Более 30 елок установят вокруг главного новогоднего дерева в Ставрополе

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В центре Ставрополя вокруг главной елки города планируют установить еще 33 хвойных дерева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент специалисты приступили к установке елок на центральной площади, затем деревья украсят иллюминацией. На эти цели предусмотрены 3 тыс. разноцветных шаров. Об этом сообщает NewsTracker.

В мэрии пояснили, что высота главной елки превысит 25 м, а высота деревьев для хоровода вокруг нее составит от 3 м до 7 м. На каждом из деревьев появятся от 70 до 400 игрушек.

Завершить установку елок и открыть место для посещения планируют 21 декабря. Также в этот день начнутся праздничные новогодние мероприятия.

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