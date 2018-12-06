Следы древнего города обнаружили в Мурманской области

Вблизи Ковдора в Мурманской области обнаружены каменные плиты, напоминающие фундаменты зданий. Исследователи предполагают, что это могут быть останки древнего города.

Территорию вблизи Ковдора осматривали журналист Виталий Дымарский и историк Владимир Рыжков. Они заинтересовались найденными горожанами руническим камнем с древними письменами, каменной картой звездного неба и алтарями шаманов. Исследователи осмотрели сейд на реке Колва и обнаружили, что рядом со священным камнем располагаются ровные плиты с признаками обработки. Скопления плит напоминают фундаменты зданий, пишет ИА «Би-порт».

Специалисты предполагают, что это могут быть останки древнего храма или города.

Ранее сообщалось, что блогер обнаружил следы затонувшего древнего города недалеко от Лос-Анджелеса в США. Длина поселения составляет 1,6 км, а ширина чуть меньше 1 км. Следы построек находятся на глубине около 30 м.