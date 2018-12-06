Рада одобрила усиление контроля в Черном море

Верховная рада приняла законопроект о правовом статусе прилежащей морской зоны, который расширяет контролируемую акваторию на 12 морских миль. На заседании 6 декабря документ поддержали 244 депутата.

Таким образом, Украина в Черном море будет контролировать 24 морские мили. Это позволит предотвращать нарушения фискального, таможенного, миграционного и санитарного законодательства страны.

Подчеркивается, что «прилежащая зона не является ни зоной суверенитета, ни зоной юрисдикции», а участком, где государство «может осуществлять ограниченный контроль для предотвращения нарушений или для наказания за нарушение определенных правил, а также иметь права и обязанности по поиску затонувших археологических и исторических объектов», пишет ТАСС.

Таким образом, если документ подпишет президент страны Петр Порошенко, морское пространство Украины увеличится вдвое.

В этом случае украинские пограничники смогут законно, с точки зрения Киева, преследовать, задерживать морские суда и арестовывать моряков, которые, по их мнению, вторглись в морское пространство Украины.

В первом чтении законопроект «О прилежащей зоне Украины» был принят 8 ноября.

В Госдуме заявили, что такой шаг Киева не угрожает российскому судоходству, но «украинские моряки, которые пойдут по картам «новой» морской территориальной зоны, могут оказаться в российской тюрьме».