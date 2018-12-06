Опубликовано видео облика культурного комплекса во Владивостоке

Американская архитектурная группа «Асимптоте Архитектурэ» под руководством Хани Рашида победила на закрытом конкурсе проектов музейно-театрального комплекса федерального значения во Владивостоке. Здания появятся на месте корпуса ДВГТУ на Аксаковской.

Затем концепции рассмотрит градостроительный совет в Москве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Instagram Хани Рашида. На данный момент известно, что несколько зданий будут соединены между собой. Проект предполагает создание общественных зон и городского парка.

Напомним, во Владивостоке появится театрально-образовательный и музейный комплекс. Начало строительства запланировано на конец 2018 года, срок сдачи — середина 2023 года. Работы выполнят на средства инвестора — Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Создать в Приморье единый музейный комплекс поручил президент России Владимир Путин. Реализацию масштабного проекта оценили в 30 млрд рублей.