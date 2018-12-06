Ученые предложили проредить лес вокруг Академгородка в Новосибирске

Специалисты Сибирского отделения Российской академии наук предлагают провести рубку леса вокруг Академгородка в Новосибирске. По мнению ученых, сейчас зеленая зона находится под угрозой.

Эксперты уточняют, что есть риск через несколько лет потерять часть Академического лесничества безвозвратно. Ученые предлагают провести рубку старых и больных деревьев, а также расчистить лес от поваленных стволов. По закону рубка леса вокруг Академгородка запрещена, однако специалисты СО РАН предлагают опираться на разрешение начать в Новосибирской области эксперимент, в ходе которого будет разработана методика оздоровляющих рубок. Об этом сообщает vn.ru.

План оздоровления лесов будет рассматриваться на специальном заседании бюро президиума Сибирского отделения РАН.