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Ученые предложили проредить лес вокруг Академгородка в Новосибирске

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Специалисты Сибирского отделения Российской академии наук предлагают провести рубку леса вокруг Академгородка в Новосибирске. По мнению ученых, сейчас зеленая зона находится под угрозой.

Эксперты уточняют, что есть риск через несколько лет потерять часть Академического лесничества безвозвратно. Ученые предлагают провести рубку старых и больных деревьев, а также расчистить лес от поваленных стволов. По закону рубка леса вокруг Академгородка запрещена, однако специалисты СО РАН предлагают опираться на разрешение начать в Новосибирской области эксперимент, в ходе которого будет разработана методика оздоровляющих рубок. Об этом сообщает vn.ru.

План оздоровления лесов будет рассматриваться на специальном заседании бюро президиума Сибирского отделения РАН.

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