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Семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога в Башкирии

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Врио главы Башкортостана Радий Хабиров внес поправки в региональный закон, который касается транспортного налога. От уплаты налога предлагается освободить семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Предполагается, что льгота будет предоставляться на одну машину мощностью до 150 л. с. Льгота будет действовать до 2024 года и потребует дополнительных затрат от бюджета в размере 25 млн рублей. Поправки, внесенные Хабировым, депутаты Государственного собрания рассмотрят и утвердят на следующем заседании, сообщает ИА «Башинформ».

Ранее от транспортного налога на одну машину предложили освободить многодетные семьи. Льгота начнет действовать в 2019 году. Выпадающие доходы бюджета составят 150 млн рублей.

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