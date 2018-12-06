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Медведев поделился впечатлениями о прочитанных книгах

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналистов, что он смотрит и читает. О своих предпочтениях он рассказал в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

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На работе премьеру приходится каждый день читать «вот такую гору деловых бумаг», однако он старается находить время и для книг.

«Я стараюсь читать и некоторые научные работы, и по экономике, и по праву, и художественные книги», — сказал Медведев. Он добавил, что впечатлился творчеством писательницы Гузель Яхиной.

«Не скрою, я и Пелевина последнего просматривал — «Виды на гору Фудзи». Тоже достаточно любопытная литература», — сказал глава правительства. Также ему понравилась книга нобелевского лауреата 2012 года Мо Яня «Страна вина».

Также Медведев посмотрел несколько серий сериала «Домашний арест», это, по его словам, «довольно забавно».

«Некоторые персонажи узнаваемы как типажи и довольно смешные. Это наша жизнь», — отметил он.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства Владимир Путин во время перелетов чаще всего изучает и подписывает документы, а также смотрит телевизионные дайджесты и читает новости. Путин также читает и художественную литературу, но на нее остается очень мало времени, отметил Песков.

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