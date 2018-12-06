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Медведев рассказал о приоритетах в поддержке культуры

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Государство имеет право и возможность распределять приоритеты в поддержке культурной сферы, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Искусство без мата: Владимир Мединский определил приоритеты культуры
В своей лекции на Санкт-Петербургском форуме министр затронул ряд острых вопросов

В этой области ничего нельзя навязывать, подчеркнул глава правительства.

«Если мы просто скажем, что делать нужно, это будет не культура, это будет цензура», — подчеркнул он. Однако расстановка приоритетов, по словам премьера, «это другая история».

«И в этом смысле у государства есть способы и средства регулирования», — отметил премьер.

В июле министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Минкульт не будет оказывать государственную поддержку идеям, проектам и авторам, «работающим против» России. При этом он подчеркнул, что что цезура в России запрещена Конституцией и он не планирует ею заниматься.

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