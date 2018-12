Нападающий «Барселоны» Малком выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Игрок «Барселоны» Малком получил травму лодыжки в матче Кубка Испании против «Культураль Леонеса» и выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

BREAKING NEWS — Malcom has a sprained right ankle. He will undergo further tests tomorrow to determine the exact extent of the injury.



