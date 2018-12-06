Два ребенка погибли при пожаре в Саратовской области

Два трехлетних мальчика стали жертвами пожара в частном доме в Саратовской области. Следственный комитет проводит проверку.

Возгорание произошло в частном доме в селе Старые Тарханы. В тушении пожара принимали участие семь человек. При разборе конструкций дома пожарные обнаружили тела двух трехлетних мальчиков. Предварительно сообщается, что они были дома одни, пишет ИА «Взгляд-инфо».

На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области шестилетний ребенок насмерть замерз, когда его родители участвовали в тушении пожара в местной школе. Мальчик остался дома со старшей сестрой и выбрался на улицу через окно. Ребенок направился в сторону дома дедушки, однако в темноте сбился с дороги.