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Два ребенка погибли при пожаре в Саратовской области

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Два трехлетних мальчика стали жертвами пожара в частном доме в Саратовской области. Следственный комитет проводит проверку.

Возгорание произошло в частном доме в селе Старые Тарханы. В тушении пожара принимали участие семь человек. При разборе конструкций дома пожарные обнаружили тела двух трехлетних мальчиков. Предварительно сообщается, что они были дома одни, пишет ИА «Взгляд-инфо».

На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области шестилетний ребенок насмерть замерз, когда его родители участвовали в тушении пожара в местной школе. Мальчик остался дома со старшей сестрой и выбрался на улицу через окно. Ребенок направился в сторону дома дедушки, однако в темноте сбился с дороги.

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