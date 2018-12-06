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В Генпрокуратуре рассказали об откусившем себе язык заключенном

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Осужденный, отбывающий срок во «Владимирском централе», признался, что сам откусил свой язык и не имеет претензий к сотрудникам колонии. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он отметил, что это не первый подобный инцидент с данным заключенным. При этапировании из Санкт-Петербурга во Владимир у него за щекой нашли лезвие. Его доставили во «Владимирский централ», где сразу же совершил попытку самоубийства.

«В такой ситуации корректно поступили сотрудники этого учреждения и поместили его в штрафной изолятор», — сказал Куренной, выступая на интернет-канале ведомства «Эфир».

Он добавил, что изначально заключенный отказывался от устных и письменных показаний. Впоследствии он признался, что телесные повреждения нанес сам себе. Куренной уточнил, что прокурорская проверка продолжается.

4 декабря СМИ сообщили, что осужденному в тюрьме № 2 УФСИН России по Владимирской области отрезали язык. Кроме того, его якобы подвергали истязаниям. В тот же день УФСИН по региону опровергло эту информацию. В ведомстве добавили, что заключенный сам откусил свой язык. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в больницу.

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