В Минобороны рассказали о сопровождении эсминца США

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 6 декабря сообщил, что эсминец ВМС США USS McCampbell находился в 100 км от российских территориальных вод и пытался уйти от российского сопровождения.

В настоящее время, по его словам, американский военный корабль продолжает находиться в Японском море на расстоянии 400 км от российской береговой линии.

«Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными и другими средствами», — цитирует Конашенкова РБК.

По данным Минобороны, во время приближения эсминца McCampbell 5 декабря к территориальным водам России, его сопровождала российская морская авиация и противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота РФ.

Ранее Вашингтон оценил появление своего эсминца в непосредственной близости от России. Представитель ВМС США Рейчел Макмарр заявила, что действия американских военных были направлены на то, чтобы ответить Москве на ее «чрезмерные морские претензии».

Макмарр назвала маневр военного корабля частью операции «Свободная навигация», задача которой показать российской стороне, что «США будут летать, плавать и действовать везде», где им это позволяет международное право.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что действия США носят провокационный характер, хотя американский эсминец не заходил в территориальные воды России.