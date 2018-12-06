Агропарк для местных производителей построят в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске к III кварталу 2021 года возведут агропарк пищевой промышленности с оптово-распределительным центром. Комплекс 13 га позволит улучшить снабжение жителей продуктами питания от местных производителей.

Там разместятся современные мультитемпературные склады, лаборатория, торгово-выставочный центр. ОРЦ также предоставит услуги по перевалке и перевозке грузов. Единая межотраслевая площадка для сотрудничества поставщиков и покупателей исключит практику посреднических схем, сообщает ИА SakhalinMedia. Сейчас идет подготовка концепции агропарка.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил разработать областной закон по поддержке крестьянских хозяйств. В него будет включено понятие «новгородский гектар». Лишь 44% пашни региона находится в сельскохозяйственном обороте. Никитин отметил, что свободную землю можно отдавать людям бесплатно для создания собственных ферм.