Медведев прокомментировал ЧП в российских учебных заведениях

ЧП с подростками в школах — мировая проблема. В России ей надо заниматься с учетом особенностей страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» в четверг, 6 декабря.

Комментируя инцидент в московской школе № 1359, Медведев сказал: «Слава Богу, что ЧП в московской школе, куда в четверг подросток принес нож, всё благополучно завершилось».

Премьер также назвал большой трагедией инцидент в Керченском политехническом колледже и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Почву для таких проблем создает отсутствие внимания в семье, отметил глава правительства. Важное значение имеет и школа, отметил он.

«Существует мнение, что причиной такого рода инцидентов становится интернет, но сеть — только средство. Следить за ней надо, но универсального рецепта нет, такие истории всегда индивидуальны», — подчеркнул Медведев.

Если ребенок часами сидит за компьютером, родители должны подойти и поинтересоваться его проблемами, отметил премьер.

6 декабря 16-летний ученик московской школы принес на уроки нож. Ученики и педагоги были эвакуированы из здания, подростка заблокировали в помещении. На место ЧП выехали полицейские и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Как позже сообщил мэр города Сергей Собянин, подростка убедили сдаться, юношу передали психиатрам. По некоторым данным, он состоит на учете в психдиспансере.

17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям учебного заведения. Также он привел в действие самодельное взрывное устройство, а затем покончил жизнь самоубийством. Погиб 21 человек, включая Рослякова. 10 ноября Следственный комитет по итогам расследования заявил, что студент действовал в одиночку и сообщников у него не было.