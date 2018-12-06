Новогоднее мегашоу «Главный секрет Деда Мороза» покажут в «Крокусе»

Только в этом году жители столицы смогут познакомиться с настоящим Дедом Морозом с русского Севера, помочь героям любимых мультфильмов спасти Новый год, а также прочувствовать всю атмосферу наступающего праздника и узнать «Главный секрет Деда Мороза» на новогоднем шоу в «Крокус Сити Холле»

Главным героем шоу станет настоящий Дед Мороз с русского Севера. Зрители вместе с героями телеканала «Мульт» Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из «Сказочного патруля» познакомятся с загадочным Лунным Ежиком, помогут героям расколдовать сады Чудес и Сказок и раскроют все секреты Деда Мороза. Каждый зритель станет участником шоу: 240 огромных надувных предметов, падающих с потолка в зрительный зал, и 80 артистов, активно вовлекающих маленьких зрителей в происходящее, никому не дадут скучать.

Кроме встречи с Дедом Морозом на сцене ребенок сможет увидеть его в 11-минутном видеопоздравлении, которое бесплатно прилагается к каждому билету. Волшебник лично обратится к каждому малышу по имени, полюбуется его фотографиями, похвалит письмо или рисунок и даже поиграет с ним. После такого близкого общения дети обязательно поверят в существование Деда Мороза.

«Я сама верила в Деда Мороза лет до 10 и стараюсь поддерживать эту веру в своих детях. Каждый год мы всей семьей ждем чудес, и мне хочется, чтобы это продолжалось как можно дольше, — рассказала телерадиоведущая Тутта Ларсен. — Мы привыкли, что в новогодних представлениях увидеть Деда Мороза можно только в самом конце, и дети не успевают ничего о нем узнать, а в новогоднем шоу в «Крокусе» он — главный герой представления! Я с нетерпением жду, когда мы с детьми сможем увидеть эту сказку и вновь убедиться, что чудеса существуют!»

Фото: предоставлено продюсерским центром «Седьмая радуга»

Еще в мае команда профессионалов во главе с известным театральным режиссером и хореографом Владом Дружининым начали подготовку к шоу, чтобы удивить маленьких гостей и оставить волшебные воспоминания на всю жизнь. Они считают, что зритель обязательно должен войти в зал в одном качестве, а выйти в другом — это их основное правило.

«Детский театр в отличие от взрослого может и должен повлиять на душу ребенка, — рассказывает Влад. — Если бы я писал эпиграф к своей сказке, я бы написал, что дети, которые способны дольше верить в чудеса и в сказку, становятся более успешными и добрыми людьми во взрослой жизни. Я надеюсь, что наше представление укрепит веру в Деда Мороза у тех, кто в него верит, и переубедит тех, кто сомневается в его существовании».

Влад Дружинин является сценаристом и режиссером-постановщиком новогодних шоу в «Крокусе». Он придает колоссальное значение смыслу своих историй, обязательно вкладывает в каждое шоу поучительную составляющую и добрый посыл. За впечатляющие декорации отвечает художник-постановщик Юрий Антизерский, который в 1994 году был номинирован на Национальную премию «Овация». Над музыкальной составляющей работает композитор Игорь Крестовский — лауреат телевизионного конкурса «Песня года» и Петербургской премии. А постановкой хореографических номеров занимается артистка балета и репетитор труппы мюзикла «Ромео и Джульетта» — Наталья Терехова.

Помимо основного праздника, гостей «Крокус Сити Холла» ждет самый большой в Европе парк развлечений. В этом году он был полностью обновлен. В парке будет работать более 60 аттракционов, что в пять раз больше, чем в любом другом крытом парке Москвы. Дети вместе с родителями смогут прогуляться по разным тематическим зонам: встретиться с Гудвином в Изумрудном городе, спасти семерых козлят от Серого волка, побороться с настоящими казаками и принять участие в чайной церемонии со Шляпником и Алисой в «Стране чудес». А на память, помимо ярких воспоминаний, останутся красочные фотографии с фигурами сказочных персонажей, которых посетители найдут в каждой зоне.

На территории можно посмотреть и даже принять участие в бесплатном представлении «Наука волшебства» — это полноценное интерактивное шоу со светом, звуком, музыкой, декорациями и авторскими костюмами, которое могут увидеть все посетители парка.

Также в это время в парке откроется робовыставка «Мир будущего 2.0», где будет работать более 30 VR-площадок, на которых гости всех возрастов найдут развлечение на свой вкус. Каждый желающий сможет побывать на полях сражений знаменитой игры Counter Strike, защитить землю от нападения инопланетян, стать настоящим фруто-ниндзей, пройтись по тонкой доске над пропастью на высоте 80-го этажа и познакомиться с человекоподобными роботами, которые знают не только набор стандартных фраз, но умеют еще петь и танцевать.

Шоу пройдет в «Крокус Сити Холле» 22–23 декабря, 27–30 декабря, 2–7 января. Организатором шоу является продюсерский центр «Седьмая Радуга».

Узнать более подробную информацию и приобрести билет можно на сайте https://www.7-raduga.ru или по телефону 8 (495) 747–30–30.