Морская авиация сопровождала эсминец США в Японском море

Американский эсминец USS McCampbell, проплывший в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море, сопровождала морская авиация. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что американский эсминец следовал под контролем противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и самолетов морской авиации. Он добавил, что корабль США не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км.

5 декабря американский эсминец подплыл к российской военной базе, расположенной в заливе Петра Великого. Представитель американского морского флота Рэйчел Макмарр объяснила действия американских военных попыткой бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря» США и другими странами.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что действия США носят провокационный характер, хотя американский эсминец не заходил в территориальные воды России.