Четырнадцатилетняя школьница из Липецка родила ребенка

В перинатальном центре Липецка родила ребенка 14-летняя девушка. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, поскольку за половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщает Lipetskmedia, отцом ребенка является 15-летний школьник. Мать и отец новорожденной девочки учатся в одной школе. Оба — из благополучных семей.

В сентябре в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. В этом обвиняют его мать, которая родила его в несовершеннолетнем возрасте.